Tani është portier “i lirë” dhe mund ta shohim kudo, De Gea sa më afër Bayern Munich

Ashtu siç raportohet në mediat e huaja, poriteri spanjoll është në radarin e Bayern Munich, shkruan Lajmi.net

Edhe pse Manuel Neuer është rikthyer nga lëndimi, De Gea shihet si zëvendësues ideal i tij pasi Sommer është afër të largohet drejt Interit.

De Gea u largua nga Manchester Unitedi në fund të këtij sezoni dhe tashmë është portier “i lirë” dhe klubet mund të firmosin me të me parametra zero.

Në “luftë” për portierin spanjoll është edhe skuadra e Interit, poashtu ka oferta edhe nga Arabia Saudite, kurse një opsion minimal për të është edhe Chelsea – që është duke kërkuar një portier si zëvendësues të Edu Mendy./Lajmi.net/

🚨 David de Gea is the latest name on Bayern Munich's goalkeeper list.

The German club want to initiate contacts to see if the former Manchester United player would make the move.

(Source: @altobelli13) pic.twitter.com/zEwKh1k0PO

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 26, 2023