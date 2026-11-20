Takohen grupet punues të Kosovës dhe RMV-së për projektin e tunelit Tetovë-Prizren
Zëvendësministri i Infrastrukturës, Zef Morina, ka bërë të ditur se sot është mbajtur takimi i grupeve punuese të Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku është diskutuar ecuria e ‘’aktiviteteve dhe hapat e mëtejmë drejt realizimit të projektit të tunelit Tetovë–Prizren’’. Morina, ka shtuar se gjatë takimit palët janë dakorduar që përgatiten kriteret dhe…
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Zëvendësministri i Infrastrukturës, Zef Morina, ka bërë të ditur se sot është mbajtur takimi i grupeve punuese të Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku është diskutuar ecuria e ‘’aktiviteteve dhe hapat e mëtejmë drejt realizimit të projektit të tunelit Tetovë–Prizren’’.
Morina, ka shtuar se gjatë takimit palët janë dakorduar që përgatiten kriteret dhe kerkesat teknike, si hap i domosdoshëm për shpalljen e tenderit për hartimin e projektit.
“Tuneli Tetovë–Prizren është një projekt me rëndësi të veçantë infrastrukturore dhe strategjike për të dyja vendet. Realizimi i tij do të ndikojë në përmirësimin e ndërlidhjes infrastrukturore, lehtësimin e qarkullimit, zhvillimin ekonomik dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut”, thuhet mes tjerash në postim.
Postimi:
Takim i grupeve punuese të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut për projektin e tunelit Tetovë–Prizren
Sot u mbajt takimi i përbashkët i grupeve punuese të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, për të diskutuar ecurinë e aktiviteteve dhe hapat e mëtejmë drejt realizimit të projektit të tunelit Tetovë–Prizren.
Grupi punues i palës kosovare i udhëhequr nga zëvendësministri i Infrastruktures dhe Transpirtit Zef Morina, ndërsa grupi punues i palës Maqedonase nga zëvendësministrja e Transportit znj. Kaltrina Zekolli Shaqiri.
Gjatë takimit, të dyja palët u dakorduan që në afatin sa më të shkurtër të përgatiten kriteret dhe kerkesat teknike, si hap i domosdoshëm për shpalljen e tenderit për hartimin e projektit.
Tuneli Tetovë–Prizren është një projekt me rëndësi të veçantë infrastrukturore dhe strategjike për të dyja vendet. Realizimi i tij do të ndikojë në përmirësimin e ndërlidhjes infrastrukturore, lehtësimin e qarkullimit, zhvillimin ekonomik dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut.
Angazhimi i përbashkët mbetet që procesi të avancojë me hapa konkretë, duke krijuar kushtet për kalimin sa më të shpejtë në fazën e projektimit.