Agim Çeku viziton Fadil Fazliun pas kthimit të tij nga Haga
Ish-komandanti i UÇK-së, Agim Çeku ka vizituar Fadil Fazliun pas kthimit të tij nga Haga. Lajmi për vizitën është bërë i ditur nga djali i Fadil Fazliut, Fahri Fazliu. “Një vizitë vëllazërore, e shoqëruar me respekt, solidaritet dhe përkrahje, pas një periudhe të gjatë sfidash”, ka thënë Fahri Fazliu. Fazliu është shpallur fajtor nga Gjykata…
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Ish-komandanti i UÇK-së, Agim Çeku ka vizituar Fadil Fazliun pas kthimit të tij nga Haga.
Lajmi për vizitën është bërë i ditur nga djali i Fadil Fazliut, Fahri Fazliu.
“Një vizitë vëllazërore, e shoqëruar me respekt, solidaritet dhe përkrahje, pas një periudhe të gjatë sfidash”, ka thënë Fahri Fazliu.
Fazliu është shpallur fajtor nga Gjykata Speciale dhe është dënuar me 12 muaj burgim, dënim të cilin e ka shlyer.