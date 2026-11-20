Daut Haradinaj për Jakup Krasniqin: S’di çka të them, e kisha nda një pjesë të jetës me të zëvendësu ty
Daut Haradinaj nga Aleanca, ka reaguar lidhur me vizitën e Jakup Krasniqit në Kosovë, duke thënë se mjekra e bardhë dhe rrudhat e Krasniqit, tregojnë rrugën e gjatë dhe të vështirë që e ka pasur kombi ynë. Haradinaj, ka thënë edhe se, ai do e ndante një pjesë të jetë me zëvendësu Krasniqin. ‘’Mjekrra e…
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Daut Haradinaj nga Aleanca, ka reaguar lidhur me vizitën e Jakup Krasniqit në Kosovë, duke thënë se mjekra e bardhë dhe rrudhat e Krasniqit, tregojnë rrugën e gjatë dhe të vështirë që e ka pasur kombi ynë.
Haradinaj, ka thënë edhe se, ai do e ndante një pjesë të jetë me zëvendësu Krasniqin.
‘’Mjekrra e bardhë dhe rrudhat tua tregojnë rrugën e gjatë e të vështirë që e pati kombi ynë.
S’di çka të them për ty, përpos që e kisha nda një pjesë të jetës me të zëvendësu, Baca Jakup.
Burri i urtë dhe ideologu i shtetësisë sonë’’, ka shkruar Haradinaj.