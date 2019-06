Këngëtarja Bebe Rexha e cila po bën ‘nam’ nëpër botë dhe kolegia e saj po aq e suksesshme, Ava Max, janë bërë bashkë, shkruan lajmi.net.

Ishte Bebe ajo e cila i ka publikuar disa foto me këngëtarjen me prejardhje shqiptare dhe të dyja bashkë e kanë bërë simbolin me duar.

Ava është këngëtare e re e cila po arrin suksese të mëdha. Karriera muzikore po i ec shumë mbarë andaj pritet që edhe emri i saj të jetë i përmendur aq sa edhe ai i Rita Orës, Dua Lipës e Bebe Rexhës./Lajmi.net/