Takimi me Komandantin e KFOR-it, Peci tregon se çka u diskutua: Të hapim ura bashkëpunimi
Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci njofton se ka pritur në zyrën e tij Komandantin e KFOR-it, Gjeneral Brigade Federico Collina. Peci thotë se në takim ka shprehur mirënjohjen për kontributin e vazhdueshëm të KFOR-it në Kosovë me mision paqeruajtës. “Ne, si Komunë, jemi të angazhuar përmes veprimeve konkrete institucionale e projekteve zhvillimore, të krijojmë mundësi…
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Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci njofton se ka pritur në zyrën e tij Komandantin e KFOR-it, Gjeneral Brigade Federico Collina.
Peci thotë se në takim ka shprehur mirënjohjen për kontributin e vazhdueshëm të KFOR-it në Kosovë me mision paqeruajtës.
“Ne, si Komunë, jemi të angazhuar përmes veprimeve konkrete institucionale e projekteve zhvillimore, të krijojmë mundësi të gjithëpërfshirjes, të hapim ura bashkëpunimi dhe ti kontribojmë paqes e stabilitetit”, shprehet Peci.