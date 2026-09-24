Tahiri: Vendimi i Speciales ndaj ish-krerëve të UÇK-së ishte interpretim politik
Vendimi i Speciales ndaj ish-krerëve të UÇK-së u diskutua edhe në emisionin DPT te Fidani me deputetin e Aleancës Besnik Tahiri. Tahiri tha në Klan Kosova se vendimi ka qenë interpretim politik. “Qeveria ishte dashur me pasë një qëndrim i cili është në Webfaqe. Nuk ekziston, as ai në Kuvend të Kosovës, institucionet e Kosovës,…
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Vendimi i Speciales ndaj ish-krerëve të UÇK-së u diskutua edhe në emisionin DPT te Fidani me deputetin e Aleancës Besnik Tahiri.
Tahiri tha në Klan Kosova se vendimi ka qenë interpretim politik.
“Qeveria ishte dashur me pasë një qëndrim i cili është në Webfaqe. Nuk ekziston, as ai në Kuvend të Kosovës, institucionet e Kosovës, Akademia e Shkencave, katedra e Historisë, Katedra e Juridikut, e filozofisë”, tha Tahiri në Klan Kosova.
“Nuk po më intereson mua se çka thotë dikush në status. Politika e Kosovës është ngushtu kush çka thotë në rrjete sociale, jo kush çfarë veprimi institucional që merr”, shtoi Tahiri.