Rama nesër fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, detaje nga axhenda

Kryeministri Edi Rama të premten e 25 shtatorit do të mbajë një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së. Sipas axhendës së publikuara, Rama do të bashkohet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së rreth orës 16:20. Më vonë rreth orës 17:00, Rama pritet të mbajë fjalimin e tij në OKB. Rama prej disa ditësh ndodhet…

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24/09/2026 18:14

Kryeministri Edi Rama të premten e 25 shtatorit do të mbajë një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së. Sipas axhendës së publikuara, Rama do të bashkohet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së rreth orës 16:20.

Më vonë rreth orës 17:00, Rama pritet të mbajë fjalimin e tij në OKB.

Rama prej disa ditësh ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kuadër të pjesëmarrjes në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kryeministri shoqërohet nga bashkëshortja, Linda Rama, dhe delegacioni zyrtar shqiptar.

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