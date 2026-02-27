Sveçla pas takimit me Anu Prattipati: Mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-ve në sigurinë e Kosovës
Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, ka bërë një postim pas takimit që ka pasur me të ngarkuarën me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Anu Prattipati. Sveçla, në postimin e tij, ka bërë të ditur se ka falënderuar Prattipatin për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA’ve për institucionet e Kosovës. Postimi: Kisha kënaqësinë…
Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, ka bërë një postim pas takimit që ka pasur me të ngarkuarën me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Anu Prattipati.
Sveçla, në postimin e tij, ka bërë të ditur se ka falënderuar Prattipatin për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA’ve për institucionet e Kosovës.
Postimi:
Kisha kënaqësinë të mirëpres sot në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Ngarkuarën me Punë në Ambasadën e ShBA-ve, znj. Anu Prattipati.
E informova mbi të arriturat e deritanishme dhe për prioritetet tona në fushën e sigurisë, mbi të cilat do të angazhohemi gjatë mandatit të ri qeverisës.
Falënderova znj. Prattipati për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për institucionet tona, në funksion të sigurisë dhe stabilitetit të vendit tonë dhe qytetarëve tanë.