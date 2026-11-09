Bajrami: Importi i energjisë ndikon në faturat e qytetarëve, eksporti nuk ua ul ato

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar lidhur me importin e energjisë elektrike dhe ndikimin e tij në faturat që paguajnë qytetarët e Kosovës. Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka theksuar se importi i energjisë nuk duhet të zbritet nga eksporti kur bëhet fjalë për koston që rëndon mbi konsumatorët. Sipas saj, energjia e…

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09/11/2026 23:34

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar lidhur me importin e energjisë elektrike dhe ndikimin e tij në faturat që paguajnë qytetarët e Kosovës.

Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka theksuar se importi i energjisë nuk duhet të zbritet nga eksporti kur bëhet fjalë për koston që rëndon mbi konsumatorët.

Sipas saj, energjia e importuar ka kosto që reflektohet drejtpërdrejt në faturat e qytetarëve, ndërsa energjia e eksportuar gjeneron të hyra për Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK).

Ajo ka theksuar se këto të hyra nuk u kthehen konsumatorëve përmes uljes së faturave, duke nënvizuar dallimin mes kostos së importit dhe përfitimeve nga eksporti i energjisë.

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