Kurti takohet në Paris me presidentin e Senatit francez, diskutojnë për bashkëpunimin dhe anëtarësimin e Kosovës në BE

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është pritur në Paris nga presidenti i Senatit të Francës, Gérard Larcher. Gjatë takimit, Kurti ka shprehur mirënjohjen për rolin e Francës në çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme ndaj vendit. Përmes një njoftimi, bëhet e ditur se në takim është diskutuar për stabilitetin institucional…

Lajme

09/11/2026 23:25

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është pritur Paris nga presidenti i Senatit Francës, Gérard Larcher.

Gjatë takimit, Kurti ka shprehur mirënjohjen për rolin e Francës çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme ndaj vendit.

Përmes një njoftimi, bëhet e ditur se takim është diskutuar për stabilitetin institucional dhe politik Kosovës, planet e Qeverisë për mandatin e ri, si dhe mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve.

Kurti ka bërë ditur se fokus diskutimeve kanë qenë projektet infrastrukturën hekurudhore dhe sportive, ndërtimi i digave dhe zhvillimi i industrisë mbrojtjes.

Po ashtu, është diskutuar për reformat drejtësi, arsim dhe administratë publike, si dhe për zhvillimin ekonomik dhe përparimin demokratik Kosovës.

Kryeministri ka theksuar se Kosova është e harmonizuar me politikën e jashtme dhe sigurisë Bashkimit Evropian, duke vlerësuar se marrja e statusit vendit kandidat dhe hapja e negociatave për anëtarësim do ishin hapa rëndësishëm për vendin.

Ai ka theksuar gjithashtu rëndësinë e mbështetjes Francës rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe anëtarësimit NATO. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 9, 2026

Tragjike, 16 persona të vdekur dhe 13 të lënduar në një...

November 9, 2026

Bajrami: Importi i energjisë ndikon në faturat e qytetarëve, eksporti nuk...

November 9, 2026

Presidenca sqaron situatën me fotografinë e Rugovës dhe Deklaratën e Pavarësisë...

November 9, 2026

Pasagjeri shqiptar, pa biletë, zbritet nga treni pastaj ecën mes vagonëve...

November 9, 2026

Gjermani: Merz shpall Ilse Aigner si kandidate për presidente federale

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Mbappe shpallet lojtari i muajit në La Liga për tetorin

Tragjike, 16 persona të vdekur dhe 13 të...

Bajrami: Importi i energjisë ndikon në faturat e...

Debat i fortë mes Nichit dhe Fuegos, çka ndodhi në shtëpi?