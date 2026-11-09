Presidenca sqaron situatën me fotografinë e Rugovës dhe Deklaratën e Pavarësisë
Presidenca e Kosovës ka reaguar lidhur me debatet e fundit në opinion publik për pretendimet se fotografia e ish-presidentit historik, Ibrahim Rugova, dhe Deklarata e Pavarësisë janë larguar nga hapësirat e këtij institucioni. Nga Presidenca kanë bërë të ditur se asnjëri prej këtyre elementeve nuk është larguar dhe se të dy vazhdojnë të jenë në…
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Presidenca e Kosovës ka reaguar lidhur me debatet e fundit në opinion publik për pretendimet se fotografia e ish-presidentit historik, Ibrahim Rugova, dhe Deklarata e Pavarësisë janë larguar nga hapësirat e këtij institucioni.
Nga Presidenca kanë bërë të ditur se asnjëri prej këtyre elementeve nuk është larguar dhe se të dy vazhdojnë të jenë në hapësirat e institucionit.
“Asgjë nuk është larguar nga zyra e Presidencës. Të gjitha janë aty”, thuhet në sqarimin e Presidencës.
Ky reagim vjen pas kritikave të shumta, veçanërisht nga përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), të cilët kanë kundërshtuar atë që e kanë cilësuar si largim të fotografisë së Rugovës dhe Deklaratës së Pavarësisë.
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, më herët i kishte bërë thirrje presidentes që ta rishikojë vendimin dhe t’i rikthejë ato në vendin e tyre, duke theksuar rëndësinë historike të Ibrahim Rugovës dhe Deklaratës së Pavarësisë për shtetin e Kosovës. /Lajmi.net/