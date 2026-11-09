Presidenca sqaron situatën me fotografinë e Rugovës dhe Deklaratën e Pavarësisë

Presidenca e Kosovës ka reaguar lidhur me debatet e fundit në opinion publik për pretendimet se fotografia e ish-presidentit historik, Ibrahim Rugova, dhe Deklarata e Pavarësisë janë larguar nga hapësirat e këtij institucioni. Nga Presidenca kanë bërë të ditur se asnjëri prej këtyre elementeve nuk është larguar dhe se të dy vazhdojnë të jenë në…

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09/11/2026 23:25

Presidenca e Kosovës ka reaguar lidhur me debatet e fundit opinion publik për pretendimet se fotografia e ish-presidentit historik, Ibrahim Rugova, dhe Deklarata e Pavarësisë janë larguar nga hapësirat e këtij institucioni.

Nga Presidenca kanë bërë ditur se asnjëri prej këtyre elementeve nuk është larguar dhe se dy vazhdojnë jenë hapësirat e institucionit.

“Asgjë nuk është larguar nga zyra e Presidencës. gjitha janë aty”, thuhet sqarimin e Presidencës.

Ky reagim vjen pas kritikave shumta, veçanërisht nga përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike Kosovës (LDK), cilët kanë kundërshtuar atë e kanë cilësuar si largim fotografisë Rugovës dhe Deklaratës Pavarësisë.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, herët i kishte bërë thirrje presidentes ta rishikojë vendimin dhe t’i rikthejë ato vendin e tyre, duke theksuar rëndësinë historike Ibrahim Rugovës dhe Deklaratës Pavarësisë për shtetin e Kosovës. /Lajmi.net/

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