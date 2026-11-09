Mbappe shpallet lojtari i muajit në La Liga për tetorin

Kylian Mbappé është shpallur lojtari më i mirë i muajit tetor në La Liga, pas paraqitjeve të mira me fanellën e Real Madridit. Sulmuesi francez realizoi katër gola në tri ndeshje kampionale gjatë këtij muaji, duke qenë një nga lojtarët kryesorë të skuadrës madrilene. Ndër paraqitjet e tij më të rëndësishme ishte edhe fitorja 2:1…

Sport

09/11/2026 23:54

Kylian Mbappé është shpallur lojtari më i mirë i muajit tetor në La Liga, pas paraqitjeve të mira me fanellën e Real Madridit.

Sulmuesi francez realizoi katër gola në tri ndeshje kampionale gjatë këtij muaji, duke qenë një nga lojtarët kryesorë të skuadrës madrilene.

Ndër paraqitjet e tij më të rëndësishme ishte edhe fitorja 2:1 ndaj Barcelonës në El Clásico, ku “Los Blancos” mori tri pikë të rëndësishme në garën për titullin e kampionit.

Ky është një tjetër vlerësim individual për Mbappén, i cili po vazhdon të ketë ndikim të madh në lojën e Real Madridit.

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