Mbappe shpallet lojtari i muajit në La Liga për tetorin
Kylian Mbappé është shpallur lojtari më i mirë i muajit tetor në La Liga, pas paraqitjeve të mira me fanellën e Real Madridit. Sulmuesi francez realizoi katër gola në tri ndeshje kampionale gjatë këtij muaji, duke qenë një nga lojtarët kryesorë të skuadrës madrilene. Ndër paraqitjet e tij më të rëndësishme ishte edhe fitorja 2:1…
Sport
Kylian Mbappé është shpallur lojtari më i mirë i muajit tetor në La Liga, pas paraqitjeve të mira me fanellën e Real Madridit.
Sulmuesi francez realizoi katër gola në tri ndeshje kampionale gjatë këtij muaji, duke qenë një nga lojtarët kryesorë të skuadrës madrilene.
Ndër paraqitjet e tij më të rëndësishme ishte edhe fitorja 2:1 ndaj Barcelonës në El Clásico, ku “Los Blancos” mori tri pikë të rëndësishme në garën për titullin e kampionit.
Ky është një tjetër vlerësim individual për Mbappén, i cili po vazhdon të ketë ndikim të madh në lojën e Real Madridit.