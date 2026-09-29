Sveçla i VV-së kritikon buxhetin e Prishtinës: S’ka asnjë projekt të madh, është dështim

Gëzim Sveçla nga Vetëvendosje e ka quajtur si dështim projekt buxhetin e votuar sot në Kuvendin Komunal të Prishtinës. “Giza” ka thënë se buxhet nuk u përgjigjet problemeve të qytetarëve. “Për pesë vjet, ekzekutivi i Përparim Ramës i ka pasur të buxhetuara 227 milionë euro për investime kapitale. Çka është investuar me to? Çka ka…

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29/09/2026 15:27

Gëzim Sveçla nga Vetëvendosje e ka quajtur si dështim projekt buxhetin e votuar sot në Kuvendin Komunal të Prishtinës.

“Giza” ka thënë se buxhet nuk u përgjigjet problemeve të qytetarëve.

“Për pesë vjet, ekzekutivi i Përparim Ramës i ka pasur të buxhetuara 227 milionë euro për investime kapitale. Çka është investuar me to? Çka ka ndryshuar në Prishtinë me këto 227 milionë euro?
Në buxhetin e vitit 2027 nuk parashihet asnjë autobus i ri, asnjë kamion i ri për mbeturina, as Unaza e Madhe, as ndonjë rrugë e re. Ndërkohë, projekti më i madh, mbi 7 milionë euro, është zgjatja e sheshit “Xhorxh Bush” deri te Posta e Re.
Ky buxhet nuk u përgjigjet problemeve të qytetarëve. Prandaj, Lëvizja VETËVENDOSJE! nuk e mbështet” shkruan Sveçla në reagim./Indeksonline/

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