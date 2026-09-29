Bashkim Jashari takon komandantët e Forcave Speciale të Shqipërisë dhe Kroacisë, diskutojnë ushtrimet e përbashkëta

Komandanti i FSK-së, Bashkim Jashari, ka pritur në takim komandantin e Regjimentit të Operacioneve Speciale të Republikës së Shqipërisë dhe Komandantin e Komandës së Forcave të Operacioneve Speciale të Republikës së Kroacisë. Në njoftim shtohet se, gjatë takimit është diskutuar për bashkëpunimin e ndërsjellë, koordinimin dhe shkëmbimin e përvojave profesionale ndërmjet Forcës së Sigurisë së…

Lajme

29/09/2026 15:46

Komandanti i FSK-së, Bashkim Jashari, ka pritur në takim komandantin e Regjimentit të Operacioneve Speciale të Republikës së Shqipërisë dhe Komandantin e Komandës së Forcave të Operacioneve Speciale të Republikës së Kroacisë.

Në njoftim shtohet se, gjatë takimit është diskutuar për bashkëpunimin e ndërsjellë, koordinimin dhe shkëmbimin e përvojave profesionale ndërmjet Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe forcave partnere, me theks të veçantë në fushën e operacioneve speciale, trajnimeve dhe zhvillimit të kapaciteteve.

“Në takim u diskutua gjithashtu për rëndësinë e ushtrimeve të përbashkëta si mundësi për rritjen e ndërveprueshmërisë, forcimin e koordinimit dhe avancimin e kapaciteteve operacionale”, thuhet në njoftimin FSK’së.

Njoftimi:

Komandanti i FSK-së priti në takim udhëheqësit e Forcave Speciale të Shqipërisë dhe Kroacisë

Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari, priti në takim Komandantin e Regjimentit të Operacioneve Speciale të Republikës së Shqipërisë dhe Komandantin e Komandës së Forcave të Operacioneve Speciale të Republikës së Kroacisë.

Gjatë takimit u diskutua për bashkëpunimin e ndërsjellë, koordinimin dhe shkëmbimin e përvojave profesionale ndërmjet Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe forcave partnere, me theks të veçantë në fushën e operacioneve speciale, trajnimeve dhe zhvillimit të kapaciteteve. Në takim u diskutua gjithashtu për rëndësinë e ushtrimeve të përbashkëta si mundësi për rritjen e ndërveprueshmërisë, forcimin e koordinimit dhe avancimin e kapaciteteve operacionale. Në këtë kuadër, temë e diskutimit ishte edhe ushtrimi “Valor Shield 2026”, si një mundësi për bashkëpunim dhe shkëmbim të përvojave ndërmjet forcave pjesëmarrëse. Gjeneral Jashari vlerësoi bashkëpunimin e vazhdueshëm me forcat partnere të Shqipërisë dhe Kroacisë, duke theksuar rëndësinë e partneritetit dhe angazhimeve të përbashkëta në funksion të zhvillimit profesional dhe rritjes së kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

September 29, 2026

Pa ujë të pijshëm e me mbeturina, banorët e Llojzës në...

September 29, 2026

Kroacia asgjëson ngarkesën e pestë me speca nga Shqipëria brenda muajit...

September 29, 2026

Jashari me komandantët e Forcave Speciale të Shqipërisë dhe Kroacisë, në...

September 29, 2026

Emiratet konfirmojnë takimin sekret mes Netanyahut dhe presidentit të Emirateve...

September 29, 2026

Në ditët e fundit të afatit, ish-marinsi amerikan kërkon vëllanë në...

September 27, 2026

Trump refuzon propozimin për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Irani thotë...

Lajme të fundit

Pa ujë të pijshëm e me mbeturina, banorët...

Kroacia asgjëson ngarkesën e pestë me speca nga...

Jashari me komandantët e Forcave Speciale të Shqipërisë...

Borxhi kaloi 1270 euro, KRU Gjakova shkyç konsumatorin...