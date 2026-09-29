Pa ujë të pijshëm e me mbeturina, banorët e Llojzës në Ferizaj paralajmërojnë largimin nga fshati
Banorët e fshatit Llojzë të komunës së Ferizajt, tash e sa kohë po përballen me disa telashe. Një qytetar, përmes një interviste në emisionin “Fol me Arin”, bëri të ditur se banorët po kanë probleme të dukshme me mbeturinat dhe ujin e pijshëm. Sipas tij, banorët po detyrohen të bartin ujë nga Jezerci. Sa i…
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Banorët e fshatit Llojzë të komunës së Ferizajt, tash e sa kohë po përballen me disa telashe.
Një qytetar, përmes një interviste në emisionin “Fol me Arin”, bëri të ditur se banorët po kanë probleme të dukshme me mbeturinat dhe ujin e pijshëm.
Sipas tij, banorët po detyrohen të bartin ujë nga Jezerci. Sa i përket mbeturinave, ai pretendon se ato vijnë nga gjithandej komunës.
Nëse këto telashe nuk marrin fund, ky banor thotë se ndihen të detyruar ta lëshojnë fshatin.