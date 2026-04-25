SUPER ASLLANI: Shënon gol të bukur kundër Hamburgut, e kalon në epërsi ekipin e tij (VIDEO)

Sport

25/04/2026 19:06

Sulmuesi kosovar Fisnik Asllani ka vazhduar me formë të mirë në kampionatin gjerman, duke gjetur rrugën e golit edhe në ndeshjen e radhës në Bundesliga.

Ai ka realizuar në minutën e 19-të të takimit, duke kaluar skuadrën e tij në avantazh ndaj Hamburgut dhe duke ndryshuar rezultatin në 0:1, transmeton lajmi.net.

Me këtë gol, Asllani konfirmon momentin e mirë që po kalon në elitën e futbollit gjerman, ku po arrin të lërë gjurmë me paraqitjet e tij./lajmi.net/

Lajme të fundit

Nga VV i dalin kundër Abdixhikut që tha...

Eurodeputeti Reuten: Pesëshja e BE-së ta njohë Kosovën,...

Trump “e kthen mbrapsht” delegacionin amerikan: Nuk ka...

Zhvillime dramatike për çështjen e Presidentit – ...