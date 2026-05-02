Sulmoi fizikisht babain, arrestohet i dyshuari në Kaçanik

Në Kaçanik një burrë dyshohet se është sulmuar fizikisht nga djali i tij. Policia e Kosovës në raportin 24-orësh njofton se viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari është arrestuar. “Kaçanik 30.04.2026 – 00:00. Është raportuar se një mashkull kosovar është sulmuar fizikisht nda djali i tij. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor, ndërsa i…

02/05/2026 09:32

Në Kaçanik një burrë dyshohet se është sulmuar fizikisht nga djali i tij.

Policia e Kosovës në raportin 24-orësh njofton se viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari është arrestuar.

“Kaçanik 30.04.2026 – 00:00. Është raportuar se një mashkull kosovar është sulmuar fizikisht nda djali i tij. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, njofton PK.

