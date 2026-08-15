Sulmohet një mjek në vendin e punës në Viti, arrestohet i dyshuari

Një mjek është sulmuar në vendin e tij të punës në Qendrën e Mjekësisë Familjare në Viti. Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 14 gusht 2026, rreth orës 02:38. I dyshuari, shtetas kosovar, dyshohet se ka sulmuar fizikisht mjekun, po ashtu shtetas kosovar, brenda QMF-së. Pas rastit, policia ka kryer një bastisje në…

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15/08/2026 09:28

Një mjek është sulmuar në vendin e tij të punës në Qendrën e Mjekësisë Familjare në Viti.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 14 gusht 2026, rreth orës 02:38. I dyshuari, shtetas kosovar, dyshohet se ka sulmuar fizikisht mjekun, po ashtu shtetas kosovar, brenda QMF-së.

Pas rastit, policia ka kryer një bastisje në shtëpinë e të dyshuarit, ku ka gjetur dhe sekuestruar një sprej OC.

I dyshuari është arrestuar dhe, pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

“Viti / 14.08.2026 – 02:38. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti në qendrën e mjekësisë familjare dyshohet se kishte sulmuar në vendin e punës viktimën mashkull kosovar (mjek). Në shtëpinë e të dyshuarit është kryer një bastisje ku është gjetur nje sprej OC. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit dërgohet në mbajtje”.

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