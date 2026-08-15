Bllokada politike, PDK njofton se do të mbajë konferencë në Kuvend sot në ora 14:00
Partia Demokratike e Kosovës do të mbajë sot konferencë për media, në hollin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Konferenca do të nisë nga ora 14:00. Dje kreu i kësaj partie, Bedri Hamza, mbajti një konferencë për media në foltoren e Kuvendit nga ku tha se po shkelet rendi kushtetues i vendit dhe se shteti…
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Partia Demokratike e Kosovës do të mbajë sot konferencë për media, në hollin e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Konferenca do të nisë nga ora 14:00.
Dje kreu i kësaj partie, Bedri Hamza, mbajti një konferencë për media në foltoren e Kuvendit nga ku tha se po shkelet rendi kushtetues i vendit dhe se shteti po mbahet peng nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti