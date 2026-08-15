Përleshje mes tre personave në Prishtinë, dy të lënduar

Një përleshje fizike mes tre personave ka ndodhur të enjten mbrëma në Prishtinë, ku dy prej tyre kanë pësuar lëndime trupore. Sipas Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 14 gusht 2026, rreth orës 18:50. Të lënduarit, të gjithë shtetas kosovarë, janë dërguar për tretman mjekësor. Njësitë përkatëse policore kanë arritur të arrestojnë edhe të…

Lajme

15/08/2026 09:39

Një përleshje fizike mes tre personave ka ndodhur të enjten mbrëma në Prishtinë, ku dy prej tyre kanë pësuar lëndime trupore.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 14 gusht 2026, rreth orës 18:50. Të lënduarit, të gjithë shtetas kosovarë, janë dërguar për tretman mjekësor.

Njësitë përkatëse policore kanë arritur të arrestojnë edhe të dyshuarin e dytë të përfshirë në incident.

Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Prishtinë / 14.08.2026 – 18:50. Është raportuar se gjatë një përleshjeje fizike midis tre personave meshkuj kosovarë, lëndime trupore kanë pësuar dy prej tyre të cilët janë dërguar për tretman mjekësor. Lidhur me rastin nga njësitë përkatëse policore është arritur të arrestohet edhe i dyshuari i dytë i përfshirë në incident, i cili me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”.

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2026

Bllokada politike, PDK njofton se do të mbajë konferencë në Kuvend...

August 15, 2026

Nafta shtrenjtohet sërish në Kosovë – këto janë çmimet e derivateve

August 15, 2026

Bastisje në Zubin Potok, konfiskohen armë, qindra fishekë dhe pajisje ushtarake...

August 14, 2026

Trump thotë se do ta shpallë Ngushticën e Hormuzit territor të ShBA-së

August 14, 2026

SHBA rikthen presionin ekonomik ndaj Iranit, paralajmëron masa “të papara” dhe...

August 13, 2026

Irani dhe Trumpi përplasen për Ngushticën e Hormuzit

Lajme të fundit

Bllokada politike, PDK njofton se do të mbajë...

Nafta shtrenjtohet sërish në Kosovë – këto janë çmimet e derivateve

Bastisje në Zubin Potok, konfiskohen armë, qindra fishekë...

Sulmohet me mjet të mprehtë një person në...