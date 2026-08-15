Sulmohet me mjet të mprehtë një person në Aeroportin “Adem Jashari”, arrestohet i dyshuari
Një person është sulmuar me një mjet të mprehtë pas një mosmarrëveshjeje në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari”. Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 14 gusht 2026, rreth orës 14:32. I dyshuari, shtetas kosovar, dyshohet se pas një mosmarrëveshjeje ka sulmuar me mjet të mprehtë viktimën, po ashtu shtetas kosovar. Viktima është dërguar për…
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Një person është sulmuar me një mjet të mprehtë pas një mosmarrëveshjeje në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari”.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 14 gusht 2026, rreth orës 14:32. I dyshuari, shtetas kosovar, dyshohet se pas një mosmarrëveshjeje ka sulmuar me mjet të mprehtë viktimën, po ashtu shtetas kosovar.
Viktima është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari është arrestuar nga policia.
Pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Aeroporti Adem Jashari / 14.08.2026 – 14:32. Është arrestuar i dyshuari kosovar pasi i njëjti pas një mosmarrëveshje dyshohet se ka sulmuar me një mjet të mprehtë viktimën mashkull kosovar. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”.