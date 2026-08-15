Nafta shtrenjtohet sërish në Kosovë – këto janë çmimet e derivateve

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për sot, 15 gusht. Sipas vendimit të MINTI-t, çmimi maksimal i lejuar për një litër naftë është 1.75 euro, që paraqet një rritje prej 2 centësh krahasuar me dje, kur çmimi maksimal ishte 1.73 euro. Ndërkaq, çmimi…

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15/08/2026 10:12

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për sot, 15 gusht.

Sipas vendimit të MINTI-t, çmimi maksimal i lejuar për një litër naftë është 1.75 euro, që paraqet një rritje prej 2 centësh krahasuar me dje, kur çmimi maksimal ishte 1.73 euro.

Ndërkaq, çmimi maksimal i benzinës mbetet 1.50 euro për litër, ndërsa ai i gazit 0.61 euro për litër.

Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi në orën 10:00.

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