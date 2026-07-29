Sulm me armë ndaj ekipit të KRU “Mitrovica” në Vushtrri, Prokuroria konfirmon rastin

Ekipi i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Mitrovica” është sulmuar me armë zjarri gjatë kryerjes së inspektimeve për lidhje ilegale në fshatin Pantinë të Vushtrrisë. Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Valon Preteni. Preteni bëri të ditur se Prokuroria është duke e trajtuar rastin, ndërsa personi i dyshuar po hetohet…

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29/07/2026 17:18

Ekipi i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Mitrovica” është sulmuar me armë zjarri gjatë kryerjes së inspektimeve për lidhje ilegale në fshatin Pantinë të Vushtrrisë.

Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Valon Preteni.

Preteni bëri të ditur se Prokuroria është duke e trajtuar rastin, ndërsa personi i dyshuar po hetohet për veprat penale “Sulm ndaj personit zyrtar” dhe “Mbajtje e paautorizuar e armës dhe përdorim i armës”.

“Personi në fjalë dyshohet për disa vepra penale, përkatësisht ‘Sulm ndaj personit zyrtar’ dhe ‘Mbajtje e paautorizuar e armës dhe përdorim i armës’”, deklaroi Preteni.

Ai shtoi se organet e rendit dhe Prokuroria janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti, ndërsa detaje të tjera pritet të bëhen të ditura pas përfundimit të veprimeve fillestare hetimore. /Lajmi.net/

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