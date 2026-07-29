Nesër kufizohet qarkullimi i kamionëve mbi 20 tonë në autostradat e Kosovës
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se gjatë ditës së nesërme (30 korrik) do të zbatohen kufizime të përkohshme të qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë në autoudhët e Kosovës. Sipas njoftimit, vendimi është marrë bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, të cilat pritet të arrijnë 32…
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Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se gjatë ditës së nesërme (30 korrik) do të zbatohen kufizime të përkohshme të qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë në autoudhët e Kosovës.
Sipas njoftimit, vendimi është marrë bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, të cilat pritet të arrijnë 32 gradë Celsius ose më shumë.
Kufizimi do të jetë në fuqi nga ora 11:00 deri në orën 17:30 dhe do të vlejë vetëm për autoudhët.
Ndërkaq, në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse, qarkullimi i automjeteve të transportit të mallrave do të lejohet pa kufizime.
Nga ky kufizim përjashtohen automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente dhe institucioneve shëndetësore.
Ministria u ka bërë thirrje operatorëve ekonomikë dhe drejtuesve të automjeteve që ta respektojnë këtë masë dhe të planifikojnë qarkullimin në përputhje me orarin e përcaktuar. /Lajmi.net/