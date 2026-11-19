Sukses në SHBA: Drin Merturi diplomon në Kursin e Kapitenëve të Karrierës në Fort Benning
Drin Merturi ka njoftuar për përfundimin me sukses të Kursit të Kapitenëve të Karrierës (MCCC), i cili është zhvilluar në Fort Benning, në shtetin e Georgias, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmes një postimi në Facebook, Merturi ka bërë të ditur se ka diplomuar nga ky kurs, duke ndarë lajmin me ndjekësit e tij.…
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Drin Merturi ka njoftuar për përfundimin me sukses të Kursit të Kapitenëve të Karrierës (MCCC), i cili është zhvilluar në Fort Benning, në shtetin e Georgias, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Përmes një postimi në Facebook, Merturi ka bërë të ditur se ka diplomuar nga ky kurs, duke ndarë lajmin me ndjekësit e tij.
Kursi i Kapitenëve të Karrierës është një program profesional ushtarak që zhvillohet në SHBA.