Privat në oborr të shtetërorit: “Jetimat e Ballkanit” paralajmërojnë ndërprerjen e marrëveshjes me PINEA-n
Pas disa javësh hulumtimi dhe raportimesh të lajmi.net për shfrytëzimin e një objekti publik në oborrin e Spitalit të Përgjithshëm të Gjilanit, organizata humanitare “Jetimat e Ballkanit” ka paralajmëruar ndërprerjen e marrëveshjes me poliklinikën private PINEA. Objekti ishte dhënë në shfrytëzim nga Komuna e Gjilanit për qëllime humanitare, por në të kishte zhvilluar aktivitet edhe…
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Pas disa javësh hulumtimi dhe raportimesh të lajmi.net për shfrytëzimin e një objekti publik në oborrin e Spitalit të Përgjithshëm të Gjilanit, organizata humanitare “Jetimat e Ballkanit” ka paralajmëruar ndërprerjen e marrëveshjes me poliklinikën private PINEA.
Objekti ishte dhënë në shfrytëzim nga Komuna e Gjilanit për qëllime humanitare, por në të kishte zhvilluar aktivitet edhe poliklinika private PINEA, raporton lajmi.net.
Për pothuajse tri javë, gazetari i lajmi.net, Selim Miftari, ka hulumtuar rrethanat e funksionimit të biznesit privat në këtë pronë publike.
Komuna e Gjilanit ka konfirmuar se poliklinika PINEA ka ushtruar aktivitet në objektin në fjalë.
Megjithatë, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të lajmi.net, organizata “Jetimat e Ballkanit” nuk ka sqaruar mbi çfarë baze ishte mundësuar shfrytëzimi i objektit nga poliklinika private.
Asnjëra nga palët nuk ka vënë në dispozicion detajet e marrëveshjes.
Pas raportimeve, organizata ka paralajmëruar ndërprerjen e bashkëpunimit me PINEA-n, ndërsa mbetet e paqartë se kur do të zbatohet ky vendim./Lajmi.net/
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