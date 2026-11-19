Dua Lipa zbulon shprehjen shqipe që dëgjohej më shpesh në familjen e saj
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, ka ndarë një moment të këndshëm nga fëmijëria e saj, duke treguar se shqipja ishte gjuha e saj e parë dhe se në shtëpinë e saj përsëritej shpesh pikërisht kjo pyetje. Teksa u pyet se cila shprehje shqipe dëgjohej më së shpeshti në familjen e saj, Dua u…
ShowBiz
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, ka ndarë një moment të këndshëm nga fëmijëria e saj, duke treguar se shqipja ishte gjuha e saj e parë dhe se në shtëpinë e saj përsëritej shpesh pikërisht kjo pyetje.
Teksa u pyet se cila shprehje shqipe dëgjohej më së shpeshti në familjen e saj, Dua u përgjigj me buzëqeshje: “Çka ka me hangër?”, duke shpjeguar se bëhej fjalë për pyetjen se çfarë kishte për darkë.
Një rrëfim i vogël, por plot ngrohtësi, që na kujton se pavarësisht famës, udhëtimeve dhe suksesit ndërkombëtar, shijet e shtëpisë dhe kujtimet e fëmijërisë mbeten gjithmonë të veçantë.