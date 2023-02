Steven Gerrard: Ndonjëherë thjesht duhet t’i ngritni duart lartë

Skuadra e Real Madridit ka deklasuar Liverpoolin në “Anfield”, duke fituar me rezultatin 2:5, në ndeshjen e parë të fazës 1/8 e finalës në UEFA Champions League.

Pas ndeshjes, legjenda e Liverpoolit, Steven Gerrard ka potencuar se skuadra më e mirë fitoi, duke aluduar se madrilenët ishin tjetër nivel sonte

“Ndonjëherë thjesht duhet të ngritni duart lart dhe të thoni se po fitoi skuadra më e mirë”, tha Gerrard për BT Sports.

Gerrard veçoi paraqitjen e Modric dhe Benzemas në duelin e sotën.

"Sometimes you have to hold your hands up and say 'we weren't good enough!'"@rioferdy5 and Steven Gerrard left shocked after Real Madrid's unbelievable comeback against Liverpool! 👀#UCL pic.twitter.com/iS25XdSq04

