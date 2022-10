Sot zhvillohet tri ndeshje në Superligën e Kosovës Superliga e Kosovës vazhdon sot me tri ndeshje të tjera. Kampioni në fuqi, Ballkani e pret në shtëpi skuadrën e Malishevës. Ekipi nga Suhareka do kërkojë fitoren e radhës edhe sot ndaj skuadrës që nuk po tregon formë të mirë në këtë edicion. Gjilani do udhëtojë drejt Ferizaj, për ndeshjen e kësaj xhiroje në Superligë.…