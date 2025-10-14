Sot, mot i vranët dhe me shi

Në vendin tonë sot (e martë), do të mbajë mot i vranët. Gjatë ditës pritet të ketë edhe reshje shiu. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale pritet të sillen mes 4 dhe 8 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale 13 dhe 16 gradë Celsius. Era do të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1–4 m/s.

Lajme

14/10/2025 08:51

