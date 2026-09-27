​Sonte protestë “Jo në emrin tim” edhe në Gjakovë, mori pjesë edhe Nëna Ferdonije Qerkezi

Sonte në Gjakovë u mbajt protesta kundër aktgjykimit dënues ndaj drejtuesve të UÇK-së, e thirrur nga “Kuqezinjtë e Jakovës”. Me këtë rast, qytetarët i shprehën mbështetje çlirimtarëve në Hagë. Në protestë mori pjesë edhe Nëna Ferdonije Qerkezi, e cila gjatë luftës në Kosovë humbi bashkëshortin dhe katër djemtë e saj. Protesta me marsh kundër dënimit…

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27/09/2026 21:42

Sonte në Gjakovë u mbajt protesta kundër aktgjykimit dënues ndaj drejtuesve të UÇK-së, e thirrur nga “Kuqezinjtë e Jakovës”.

Me këtë rast, qytetarët i shprehën mbështetje çlirimtarëve në Hagë.

Në protestë mori pjesë edhe Nëna Ferdonije Qerkezi, e cila gjatë luftës në Kosovë humbi bashkëshortin dhe katër djemtë e saj.

Protesta me marsh kundër dënimit të padrejtë të çlirimtarëve “Jo në emrin tim” u përmbyll me flakadanë.

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