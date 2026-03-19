Sllovakia shpall listën për përballjen ndaj Kosovës në play-off

19/03/2026 16:18

Përfaqësuesja e Sllovakisë ka publikuar listën e futbollistëve të grumbulluar për ndeshjen e rëndësishme të play-offit kundër Kosovës.

Trajneri Francesco Calzona ka përzgjedhur 27 lojtarë për këtë takim, transmeton lajmi.net.

Në mesin e të ftuarve nuk mungojnë emra të njohur të ekipit, si mbrojtësi Milan Škriniar, Dávid Hancko dhe mesfushori Stanislav Lobotka, të cilët pritet të jenë ndër pikat kyçe të skuadrës.

Ndeshja ndërmjet Kombëtarja e Sllovakisë dhe Kombëtarja e Kosovës është planifikuar të zhvillohet më 26 mars në Bratislava./lajmi.net/

