Aleanca thërret konferencë të jashtëzakonshme për media

Aleanca ka njoftuar se sot do të mbajë një konferencë të jashtëzakonshme për media. Sipas njoftimit, konferenca do të mbahet në ora 14:30, në Zyrën Qendrore të Aleancës. Nga Aleanca kanë ftuar përfaqësuesit e mediave që të marrin pjesë dhe ta përcjellin konferencën. Nuk janë bërë të ditura detaje lidhur me temën për të cilën…

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09/09/2026 13:26

Aleanca ka njoftuar se sot do të mbajë një konferencë të jashtëzakonshme për media.

Sipas njoftimit, konferenca do të mbahet në ora 14:30, në Zyrën Qendrore të Aleancës.

Nga Aleanca kanë ftuar përfaqësuesit e mediave që të marrin pjesë dhe ta përcjellin konferencën.

Nuk janë bërë të ditura detaje lidhur me temën për të cilën do të flitet në konferencë. /Lajmi.net/

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