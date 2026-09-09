Aleanca thërret konferencë të jashtëzakonshme për media
Aleanca ka njoftuar se sot do të mbajë një konferencë të jashtëzakonshme për media. Sipas njoftimit, konferenca do të mbahet në ora 14:30, në Zyrën Qendrore të Aleancës. Nga Aleanca kanë ftuar përfaqësuesit e mediave që të marrin pjesë dhe ta përcjellin konferencën. Nuk janë bërë të ditura detaje lidhur me temën për të cilën…
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Aleanca ka njoftuar se sot do të mbajë një konferencë të jashtëzakonshme për media.
Sipas njoftimit, konferenca do të mbahet në ora 14:30, në Zyrën Qendrore të Aleancës.
Nga Aleanca kanë ftuar përfaqësuesit e mediave që të marrin pjesë dhe ta përcjellin konferencën.
Nuk janë bërë të ditura detaje lidhur me temën për të cilën do të flitet në konferencë. /Lajmi.net/