“Silva është menaxher i së ardhmes dhe ‘lider i burrave'”

Braziliani 37-vjeçar ka bërë një ndikim gjigant në Stamford Bridge që nga ardhja e tij si një transferim i lirë në verën e vitit 2020.

Morris ishte ndihmës menaxher i Frank Lampard në Chelsea deri në shkarkimin e këtij të fundit në janar të këtij viti.

Ai filloi të punojë me mbrojtësin me përvojë për pesë muaj dhe ka zbuluar se Silva do të dëshironte të diskutonte ndeshjet me Lampard përmes telefonit, pavarësisht mungesës së tij në anglisht.

Morris tha për “The Times”: “Unë kam qenë gjithmonë një fans i Thiago Silva. Mënyra se si e lexon lojën, sa intuitiv ishte.

Pra, ai nuk mund të fliste mirë anglisht, por sasinë e takimeve që ai do të dëshironte të kishte me Frank duke diskutuar se si luajtëm.

“Edhe para se të luante një ndeshje, mbaj mend që po ktheheshim nga një ndeshje dhe Thiago ishte në telefon duke dashur të diskutonte ndeshjen me trajnerin.

‘Menaxheri i ardhshëm? Patjetër. Ai është një udhëheqës i burrave.’

Duke iu bashkuar Chelseat një muaj para se të mbushte 36 vjeç, shumë prisnin që kalimi i Silvës në Premier Ligë të ishte shumë vonë dhe ai do të kishte kaluar më të mirën.

Megjithatë, ai nuk ka treguar shenja të ngadalësimit dhe ka luajtur një rol jetik në suksesin e tyre gjatë vitit të kaluar.

Pas një karriere legjendare, ai më në fund mori në dorë trofeun e Ligës së Kampionëve, kur Chelsea mposhti Manchester Cityn 1-0 në maj.

Morris ka bërë krahasimin mes Silvës dhe kapitenit legjendar të Chelseat, John Terry.

Ai tha: ‘Ai më kujton JT [John Terry]. Mendoj se nuk dua ta zbres atë top dhe të luaj, paksa e rrezikshme, thjesht largoje atë, por JT do ta ulte topin, me kokë të zbutur, këmbën e djathtë, këmbën e majtë, të luajë nëpër linja. Thiago është i njëjti”, ka deklaruar Morris. /Lajmi.net/