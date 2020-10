Si mund të na ndihmojë CBD?

Cannabidiol ka qenë në gjendje të ndihmojë me çështje si artritin, dhimbjen kronike, neuropatinë e shumë të tjera, transmeton lajmi.net.

Por me zhvillimet e fundit që pretendojnë se mund të luajë një rol në menaxhimin e pagjumësisë dhe gjetjen e ekuilibrit me gjumin, mund të duket shumë e mirë.

Çfarë është CBD

CBD jo-psikoaktive është e pranishme në bimën e kanabisit dhe kërpin, e dyta prej të cilave është burimi i shumë produkteve moderne të infektuara me CBD.

Me asnjë nga përbërësit ‘aktivë’ të marihuanës, CBD perceptohet gjerësisht se ka një numër përfitimesh shëndetësore në trupin e njeriut.

Ndërsa rregullimi është duke vazhduar, substanca mund të konsumohet në një numër formash të ndryshme nga balsamet, vajrat, tinkturat, avujt dhe shtesa të tjera të reja.

Çfarë efekti ka në trup?

Ndërsa përfitimet konkrete mjekësore të CBD-së ende nuk janë provuar plotësisht, CBD besohet se bashkëvepron me receptorët CB1 dhe CB2 të trupit, transmeton lajmi.net. Pasi të gëlltitet ose shtohet në qarkullimin e gjakut të një individi, substanca lidhet me këta receptorë dhe potencialisht ka një numër efektesh pozitive.

Receptorët CB1 janë kryesisht të pranishëm në sistemin nervor të trupit dhe rregullojnë dhimbjen neuropatike dhe disponimin e përgjithshëm, me substancën që gjykohet të ketë një efekt balancues kur bëhet fjalë për temperamentin dhe madje edhe oreksin.

Receptorët CB2 rregullojnë inflamacionin, duke prodhuar përgjigjen e mirënjohur anti-inflamatore nga marihuana, shkruan natural solutions.

Si duhet ta merrni?

Shumë njerëz zgjedhin të përdorin tinktura për transportueshmëri dhe të marrin disa pika në gjuhën e tyre kur është e nevojshme gjatë gjithë ditës.

Të tjerët zgjedhin të aplikojnë balsam për të ndihmuar në luftimin e dhimbjes fizike, që prodhojnë një efekt afatgjatë në zonë.

A ka ndonjë gjë për të cilën duhet të jemi të vetëdijshëm?

Ndërsa CBD njihet gjerësisht se është i sigurt, është e rëndësishme të mbani mend se ajo është akoma një substancë që reagon me kiminë e trupit tuaj.

Nëse jeni duke marrë ilaçe ose jeni duke iu nënshtruar trajtimit, është me rëndësi për tu kontrolluar me mjekun tuaj për të siguruar që trajtimi juaj të mos bashkohet ose të reagojë me ndonjë shtesë që merrni. /Lajmi.net/