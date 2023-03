Shqipëria mban stërvitjen e fundit anti-Poloni, “kuqezinjtë” gati për përballjen në Varshavë Kombëtarja shqiptare e futbollit e ka mbajtur seancën e fundit stërvitore në Varshavë para takimit me Poloninë. “Kuqezinjtë” do të përballen të hënën mbrëma me Poloninë në takimin e vlefshëm për Grupin E të kualifikimeve për Kampionatin Evropian “Euro 2024”, shkruan lajmi.net. Futbollistët e kombëtares shqiptare kanë zhvilluar seancën e fundit në Varshavë me grupin…