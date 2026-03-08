Shpërthimi në ambasadën amerikane në Oslo mund të ketë qenë terrorist, thotë policia norvegjeze
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Oslo është goditur nga një shpërthim në orët e para të mëngjesit, njoftoi policia norvegjeze.
Sipas autoriteteve, një numër i madh forcash policie dhe emergjencash u dërguan në zonë rreth orës 01:00 sipas orës lokale.
Policia norvegjeze ka thënë se shpërthimi gjatë natës në ambasadën amerikane në Oslo mund të ketë qenë një akt terrorizmi.
Ambasada në kryeqytetin norvegjez pësoi dëme të vogla pas shpërthimit në orët e para të së dielës – por askush nuk u lëndua.
“Një nga hipotezat është se është një akt terrorizmi, por ne nuk jemi plotësisht të përfshirë në të”, tha Frode Larsen, kreu i njësisë së përbashkët të hetimit dhe inteligjencës së policisë, për transmetuesin publik norvegjez NRK, transmeton BBC.
Autoritetet norvegjeze thonë se janë në kontakt me diplomatët amerikanë dhe një hetim për incidentin është duke u zhvilluar. Diplomatët amerikanë nuk kanë komentuar.
Duke folur për NRK më vonë të dielën, Larsen theksoi se “duhet të jemi të hapur ndaj mundësisë që mund të ketë shkaqe të tjera pas asaj që ka ndodhur”.
Në një deklaratë të mëparshme, policia e Norvegjisë tha se “burime të mëdha” u dërguan në zonën përreth ambasadës amerikane afërsisht në orën 01:00 sipas orës lokale të së dielës (00:00 GMT).
“Policia është në dialog me ambasadën dhe nuk janë raportuar të lënduar”, shtoi deklarata.
Michael Dellemyr, i cili po udhëheq reagimin e policisë, i tha NRK se shpërthimi ndodhi në hyrjen publike të ndërtesës.
Ai tha se oficerët e policisë kishin kryer kërkime në zonën përreth ambasadës në lagjen Morgedalsvegen të Oslos, rreth 7 km (4 milje) jashtë qendrës së qytetit.
Ai tha se policia kishte lëshuar gjithashtu një apel për informacion nga kushdo që mund të ketë parë ose dëgjuar diçka rreth incidentit.
Fotografitë e postuara në mediat sociale më vonë treguan xhama të thyer në dëborë jashtë hyrjes së seksionit konsullor të ndërtesës, çarje në një derë xhami, si dhe shenja të errëta në një dysheme me pllaka.
Autoritetet norvegjeze e përshkruan incidentin si “të papranueshëm”, me Ministrin e Jashtëm Espen Barth Eide që theksoi se “siguria e misioneve diplomatike është shumë e rëndësishme për ne”.
Ai shtoi se kishte kontaktuar të ngarkuarin me punë në ambasadën amerikane Eric Meyer në lidhje me incidentin e së dielës.