“Haga, dialogu strategjik, mostakimi i Rubios me Konjufcën”, Vulaj ndan detaje interesante nga diskutimet në DASH për Kosovën
Presidenti i Këshillit të Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane, Martin Vulaj, njofton se ka takuar Andrew Caruso, i cili mbikëqyr portofolin e Kosovës në Departamentin e Shtetit të SHBA-së. Në takim mori pjesë edhe Sierra Bandad, e cila ka marrë përgjegjësinë për zyrën e Shqipërisë, duke pasuar John Robbins, vijon Vulaj. “Si gjithmonë, e vlerësoj gatishmërinë e Departamentit…
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Presidenti i Këshillit të Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane, Martin Vulaj, njofton se ka takuar Andrew Caruso, i cili mbikëqyr portofolin e Kosovës në Departamentin e Shtetit të SHBA-së.
Në takim mori pjesë edhe Sierra Bandad, e cila ka marrë përgjegjësinë për zyrën e Shqipërisë, duke pasuar John Robbins, vijon Vulaj.
“Si gjithmonë, e vlerësoj gatishmërinë e Departamentit për t’u angazhuar në një shkëmbim të sinqertë dhe përmbajtjesor pikëpamjesh. Më poshtë janë disa nga temat kryesore që diskutuam”, shkruan ai.
“Marrëdhënia midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës vazhdon të jetë e fortë pavarësisht tensioneve që janë krijuar si rezultat i veprimeve të njëanshme dhe të pakoordinuara të Qeverisë së Kosovës që, sipas pikëpamjes së Shteteve të Bashkuara, kanë prekur në mënyrë disproporcionale komunitetet minoritare.
Pavarësisht këtyre mosmarrëveshjeve, Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta shohin Kosovën si një partner të fortë dhe të vlefshëm, dhe të dyja palët mbeten të përkushtuara për bashkëpunim në një gamë të gjerë fushash.
Dialogu Strategjik
Dialogu Strategjik mbetet i pezulluar. Unë theksova rëndësinë e rivendosjes së tij dhe pyeta se çfarë duhet të bëjë Kosova për ta bërë këtë të ndodhë. Departamenti tregoi se nuk ka një listë kontrolli formale që Kosova duhet të plotësojë për rivendosjen e saj. Përkundrazi, po kërkon përparim domethënës në procesin e normalizimit dhe sinjale nga Prishtina se është e përgatitur të angazhohet seriozisht dhe në mënyrë konstruktive.
Edhe pse Dialogu Strategjik mbetet i pezulluar, Shtetet e Bashkuara e kanë lënë kryesisht mënjanë këtë çështje, ndërsa vazhdojnë të punojnë ngushtë me Kosovën në fusha kritike si bashkëpunimi i mbrojtjes dhe inteligjencës. Megjithatë, pezullimi i vazhdueshëm po ka një ndikim negativ në disa nisma të rëndësishme ekonomike që mund të ofrojnë përfitime të konsiderueshme për Kosovën.
Vizita e Ministrit të Jashtëm
Vizita e fundit e Ministrit të Jashtëm Glauk Konjufca në Uashington u konsiderua si e suksesshme dhe u prit mirë nga Nënsekretari.
Theksova se mungesa e një takimi me Sekretarin Marco Rubio – veçanërisht në një kohë kur Sekretari po takohej me ministra të tjerë të jashtëm rajonalë – ishte një mundësi e humbur për të ardhur keq që mund të dërgonte pa dashje sinjalin e gabuar. Inkurajova fuqimisht që një takim kokë më kokë midis Ministrit të Jashtëm dhe Sekretarit të zhvillohet në të ardhmen e afërt.
Vlen të përmendet se ky përfaqësonte takimin e nivelit më të lartë midis Qeverisë së Kosovës (duke përjashtuar Presidentin) dhe Departamentit në një kohë të gjatë.
Haga
Diskutuam vendimin e afërt nga Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe pasojat potencialisht të gjera të vendimit.
Pyeta nëse Departamenti kishte ndërmend të lëshonte një deklaratë publike në lidhje me procesin. Kjo mundësi u përjashtua kategorikisht.
Gjithashtu pyeta për komentet e fundit të Sekretarit Rubio në lidhje me Jack Smith. Ndërsa Departamenti refuzoi të komentonte konkretisht për Z. Smith, ai vuri në dukje se, ndryshe nga Gjykata Ndërkombëtare Penale, asnjë qytetar amerikan nuk bie nën juridiksionin e Dhomave të Specializuara të Kosovës. Departamenti tregoi se po pret që procesi gjyqësor të vazhdojë dhe nuk pret një zgjidhje të thjeshtë dhe përfundimtare. Edhe pas vendimit të pritur të 16 shtatorit, ata presin që procedurat të vazhdojnë me rastet e manipulimit të dëshmitarëve.
Sipas mendimit tim, komuniteti ynë nuk ka bërë mjaftueshëm për të tërhequr vëmendjen ndaj dallimit midis Dhomave të Specializuara të Kosovës dhe Gjykatës Ndërkombëtare Penale, as nuk kemi theksuar në mënyrë efektive atë që shumë besojnë se është natyra politike e Gjykatës. Tema të tjera
Gjithashtu patëm diskutime produktive mbi energjinë dhe gazin natyror, formimin e qeverisë në Kosovë dhe klimën më të gjerë politike në rajon”, përfundon ai.