​Shkruhen grafite në Prishtinë, reagim ndaj vdekjes së punëtorit në vendpunishte

Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist shkroi sonte grafite në Prishtinë si reagim ndaj vdekjes së një punëtori në vendpunishte në kryeqytet. Në reagim thuhet se me pikëllim e revoltë e pamë sot tek shpaloset edhe një episod fatal i kapitalizmit të egër e vrastar që nxori edhe një kufomë prej punishteve të ndërtimit dhe…

Lajme

28/07/2026 22:38

Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist shkroi sonte grafite në Prishtinë si reagim ndaj vdekjes së një punëtori në vendpunishte në kryeqytet.

Në reagim thuhet se me pikëllim e revoltë e pamë sot tek shpaloset edhe një episod fatal i kapitalizmit të egër e vrastar që nxori edhe një kufomë prej punishteve të ndërtimit dhe la të tjerë të plagosur.

“Mafia e ndërtimit tash e sa kohë po ngrehë godina mbi gjakun e punëtorëve, ndërsa shteti i bëhet hisedar në trashje të pushtetit dhe shtypje kriminale të klasës punëtore. Në një shtet që më së paku i takon punëtorëve, për kapitalistët mafiozë kurbani i fitimit janë njerëzit që flijohen për t’i ushqyer apetitet për fitim e grumbullim. Të keqpaguar, të keqtrajtuar e të detyruar të punojnë edhe në mot përvëlues, punëtorët e ndërtimit punojnë në teh të ekzistencës. Krejt kjo teksa institucionet shtetërore herë shiten e herë bëhen indiferente ndaj krejt klasës punëtore”, thuhet në reagimin e Kolektivit për Mendim dhe Veprim Feminist .

Më tej theksohet se sot ne e jetojmë realitetin tonë si punëtore/ë nëpërmjet shtypjeve të shumëfishta që na vijnë prej partneritetit kapitalisto-shtetëror, njoftohemi për tragjeditë përreth nesh teksa pushteti punon vazhdimisht të na hutojë nga mjerimi kolektiv ku na kanë katandisur duke shpallur armiq prej letre, duke shtuar se kushtet materiale që po qesin shumë prej nesh në marrëdhënie pune çnjerëzore e kufij ekzistence janë emëruesit e përbashkët të gjendjes tonë kolektive.

“Andaj, sonte ritheksojmë se ne duhet ta mobilizojmë veten për ta marrë në dorë fatin tonë dhe t’i kundërvihemi çdo pushteti që na sundon nëpërmjet shpërfilljes e zullumit, duke vrarë disa prej nesh dhe duke lënë të rraskapitur e të shtypur pjesën tjetër. Organizimi ynë duhet të jetë organizim që mbron jetën dhe dinjitetin nga klasa kapitaliste”, thuhet në reagimin e Kolektivit për Mendim dhe Veprim Feminist.

Artikuj të ngjashëm

July 28, 2026

Përparim Rama për kryetar të LDK-së? Muhaxheri: Nuk jem determinuesi unë,...

July 28, 2026

Ndalohet një veturë me targa të Serbisë dhe i gjenden armë...

July 28, 2026

Aksident në Novosellë të Pejës, lëndohet një motoçiklist

July 28, 2026

Rrëzimi i vinçit në Prishtinë, Prokuroria ndalon tre persona dhe nis hetimet

July 28, 2026

SHBA-të largohen nga mbledhja e Këshillit të Sigurimit të OKB-së gjatë...

July 28, 2026

Zelensky zbulon detaje nga takimi me Trumpin: Në fokus mbrojtja ajrore...

Lajme të fundit

Përparim Rama për kryetar të LDK-së? Muhaxheri: Nuk...

Ndalohet një veturë me targa të Serbisë dhe...

Aksident në Novosellë të Pejës, lëndohet një motoçiklist

Rrëzimi i vinçit në Prishtinë, Prokuroria ndalon tre persona dhe nis hetimet