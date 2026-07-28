“Nuk do lejojmë pazare”, Ymeri pas audioincizimit ku ofrohen favore delegatëve për votën në Kuvendin e Përgjithshëm të LDK-së

Deputetja e zgjedhur e LDK-së, Janina Ymeri ka reaguar pasi është publikuar audioincizim ku në favor të punësimit të gruas së një delegati, atij i kërkohet vota kundër Lumir Abdixhikut në Kuvendin e Përgjithshëm që do të mbahet të enjtën. Ajo ka thënë se dënon çdo lloj ofrimi të favoreve për këtë votë. “Nuk do…

Lajme

28/07/2026 22:24

Deputetja e zgjedhur e LDK-së, Janina Ymeri ka reaguar pasi është publikuar audioincizim ku në favor të punësimit të gruas së një delegati, atij i kërkohet vota kundër Lumir Abdixhikut në Kuvendin e Përgjithshëm që do të mbahet të enjtën.

Ajo ka thënë se dënon çdo lloj ofrimi të favoreve për këtë votë.

“Nuk do lejohet që lufta jonë së pari e imja për meritokraci, për mundësi për të rinjtë, jetë më të mirë për prindërit e gjyshërit tanë, të reduktohet në pazare për udhëheqje aktuale dhe/ose të ardhme. Prandaj, kushdo që më ankohet se ka humbur një mundësi edhepse kishte të drejtë sepse ai/ajo që ka fituar e ka fituar për shkak të favoreve prej votës për udhëheqjen partiake, përparësi do ketë, do e përkrah dhe do punoj vetëm që ka të drejtë dhe meriton”, ka shkruar Ymeri.

Ajo ka thënë se angazhimi politik është përgjegjësi edhe duhet të jep mbi të gjitha shpresë për të ardhmen prandaj për asnjë kusht nuk do ushqehet, heshtet denigrimi partiak e aq më pak ligësia e demokracisë. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

July 28, 2026

Përparim Rama për kryetar të LDK-së? Muhaxheri: Nuk jem determinuesi unë,...

July 28, 2026

Ndalohet një veturë me targa të Serbisë dhe i gjenden armë...

July 28, 2026

Aksident në Novosellë të Pejës, lëndohet një motoçiklist

July 28, 2026

Rrëzimi i vinçit në Prishtinë, Prokuroria ndalon tre persona dhe nis hetimet

July 28, 2026

SHBA-të largohen nga mbledhja e Këshillit të Sigurimit të OKB-së gjatë...

July 28, 2026

Zelensky zbulon detaje nga takimi me Trumpin: Në fokus mbrojtja ajrore...

Lajme të fundit

Përparim Rama për kryetar të LDK-së? Muhaxheri: Nuk...

Ndalohet një veturë me targa të Serbisë dhe...

Aksident në Novosellë të Pejës, lëndohet një motoçiklist

Rrëzimi i vinçit në Prishtinë, Prokuroria ndalon tre persona dhe nis hetimet