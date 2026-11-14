Shkëndija e Tetovës në zi, ndërron jetë Agron Memedi

Klubi i Shkëndijës së Tetovës ka marrë një lajm të trishtë. Ka ndërruar jetë Agron Memedi, ish-futbollist dhe anëtar i stafit teknik të skuadrës tetovare. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi kuqezi përmes një njoftimi prekës, duke shprehur dhimbjen për humbjen e një prej njerëzve të familjes së saj. Memedi fillimisht i shërbeu…

Sport

14/11/2026 17:49

Klubi i Shkëndijës së Tetovës ka marrë një lajm të trishtë. Ka ndërruar jetë Agron Memedi, ish-futbollist dhe anëtar i stafit teknik të skuadrës tetovare.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi kuqezi përmes një njoftimi prekës, duke shprehur dhimbjen për humbjen e një prej njerëzve të familjes së saj.

Memedi fillimisht i shërbeu Shkëndijës si futbollist, ndërsa më vonë vazhdoi kontributin e tij në klub si pjesë e stafit teknik.

Në këto momente të rënda, Shkëndija ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen Memedi, të afërmit dhe të gjithë ata që e njohën dhe e deshën Agronin.

“U prehsh në paqe, Goni!”, thuhet në mesazhin e klubit tetovar.

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