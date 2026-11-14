Foda: Nuk i shfrytëzuam rastet për gol

Franco Foda pas barazimit me Izraelin ka komentuar zhvillimet e ndeshjes. “Munguan golat për fitore, filluam mirë pjesën e parë të lojës, sidomos 25 minutat e parë të lojës, nuk i shfrytezuam rastet, por jam i kënaqur me ekipin” tha selektori Foda Ndërsa në pyetjen se drejtuar se a i mungon kombëtares një lojtar si…

Sport

14/11/2026 17:26

Franco Foda pas barazimit me Izraelin ka komentuar zhvillimet e ndeshjes.

“Munguan golat për fitore, filluam mirë pjesën e parë të lojës, sidomos 25 minutat e parë të lojës, nuk i shfrytezuam rastet, por jam i kënaqur me ekipin” tha selektori Foda

Ndërsa në pyetjen se drejtuar se a i mungon kombëtares një lojtar si Muslija ose Celina, dhe se a ka ndonje që i zëvendeson ata, Foda u pergjigj që lojttarë si Florent Muslija na mungon per finalizime, por edhe me lojtar si keta kemi fituar dhe shënuar gola, do tentojme te bejme më mire theksoi ai.

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