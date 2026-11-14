Foda: Nuk i shfrytëzuam rastet për gol
Franco Foda pas barazimit me Izraelin ka komentuar zhvillimet e ndeshjes. “Munguan golat për fitore, filluam mirë pjesën e parë të lojës, sidomos 25 minutat e parë të lojës, nuk i shfrytezuam rastet, por jam i kënaqur me ekipin” tha selektori Foda Ndërsa në pyetjen se drejtuar se a i mungon kombëtares një lojtar si…
Sport
Franco Foda pas barazimit me Izraelin ka komentuar zhvillimet e ndeshjes.
“Munguan golat për fitore, filluam mirë pjesën e parë të lojës, sidomos 25 minutat e parë të lojës, nuk i shfrytezuam rastet, por jam i kënaqur me ekipin” tha selektori Foda
Ndërsa në pyetjen se drejtuar se a i mungon kombëtares një lojtar si Muslija ose Celina, dhe se a ka ndonje që i zëvendeson ata, Foda u pergjigj që lojttarë si Florent Muslija na mungon per finalizime, por edhe me lojtar si keta kemi fituar dhe shënuar gola, do tentojme te bejme më mire theksoi ai.