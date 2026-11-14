Avdullahu i zhgënjyer pas barazimit me Izraelin: Është dashur ta fitojmë këtë lojë

Pas përfundimit të ndeshjes ndërmjet Kosovës dhe Izraelit, futbollisti i Dardanëve, Avdullahu, ka shprehur zhgënjimin e tij për rezultatin, duke theksuar se kartoni i kuq ishte momenti që ndryshoi rrjedhën e takimit. Avdullahu tha se deri në përjashtimin e Hoxhës, Kosova e kishte ndeshjen nën kontroll dhe kishte krijuar raste për shënim, por nuk arriti…

Sport

14/11/2026 17:20

Pas përfundimit të ndeshjes ndërmjet Kosovës dhe Izraelit, futbollisti i Dardanëve, Avdullahu, ka shprehur zhgënjimin e tij për rezultatin, duke theksuar se kartoni i kuq ishte momenti që ndryshoi rrjedhën e takimit.

Avdullahu tha se deri në përjashtimin e Hoxhës, Kosova e kishte ndeshjen nën kontroll dhe kishte krijuar raste për shënim, por nuk arriti t’i konkretizonte ato.

Ai theksoi se pas kartonit të kuq, Dardanët u detyruan të përqendroheshin më shumë në fazën defanzive, duke pasur më pak mundësi për të kërkuar fitoren.“Kartoni i kuq. Deri aty e patëm lojën në dorë, pas asaj nuk kishim shumë shanse, sepse u fokusuam në aspektin defansiv. Është dashur ta fitojmë këtë lojë”, deklaroi Avdullahu.

Tutje, ai nuk e fshehu zhgënjimin për faktin se Kosova nuk arriti të merrte tri pikët e plota.“Deri në kartonin e kuq ka qenë shumë mirë, patëm raste, por nuk arritëm të shënonim. Të zhgënjyer? Po, shumë. Është dashur të fitojmë sonte”, përfundoi ai.

Barazimi ndaj Izraelit lë shije të hidhur te Dardanët, të cilët kishin synuar fitoren në këtë përballje.

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