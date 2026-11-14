“A nuk e meritojnë ngritjen e pagave?” – Sindikata e KEK-ut publikon pamje të punëtorëve në shi e të ftohtë

Sindikata e Re e KEK-ut ka publikuar një video të punëtorëve të Korporatës Energjetike, duke punuar në të ftohtë dhe në shi. Përmes videos, sindikata përkujton kushtet e punës duke kërkuar kontribut për dinjitetin e punëtorëve. “Mirënjohje dhe respekt për këta punëtorë që edhe në këto kushte të vështira punojnë me përkushtim dhe kontribuojnë për…

Lajme

14/11/2026 17:48

Sindikata e Re e KEK-ut ka publikuar një video të punëtorëve të Korporatës Energjetike, duke punuar në të ftohtë dhe në shi.

Përmes videos, sindikata përkujton kushtet e punës duke kërkuar kontribut për dinjitetin e punëtorëve.

“Mirënjohje dhe respekt për këta punëtorë që edhe në këto kushte të vështira punojnë me përkushtim dhe kontribuojnë për prodhimin e energjisë në vendin tonë.

Por tani shtrohet pyetja: A nuk e meritojnë këta punëtorë ngritjen e pagave dhe pagën e 13-të?” thuhet në postim.

Duke kërkuar që të vlerësohet puna e punëtorëve, sindikata do të protestojë sërish më 19 nëntor, përpara zyrave të KEK-ut.

Artikuj të ngjashëm

November 14, 2026

Presidentja Shiroka Pula ndoqi nga afër ndeshjen Kosovë–Izrael

November 14, 2026

Pas barazimit të Kosovës me Izraelin, publikohet një mesazh i vjetër...

November 14, 2026

Limaj me akuza të rënda ndaj gjyqtarëve në Hagë: U bënë...

November 14, 2026

Zelensky paralajmëron se nisma amerikane për sigurinë në Evropë mund t’i...

November 14, 2026

Punë për shitjen e kokainës përmes TikTok, Sky News zbulon prapaskenat...

November 14, 2026

HISTORIKE | Trump, Putin dhe Xi Jinping pritet të takohen në...

Lajme të fundit

Foda: Nuk i shfrytëzuam rastet për gol

Presidentja Shiroka Pula ndoqi nga afër ndeshjen Kosovë–Izrael

Avdullahu i zhgënjyer pas barazimit me Izraelin: Është...

Pas barazimit të Kosovës me Izraelin, publikohet një...