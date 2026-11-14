“A nuk e meritojnë ngritjen e pagave?” – Sindikata e KEK-ut publikon pamje të punëtorëve në shi e të ftohtë
Sindikata e Re e KEK-ut ka publikuar një video të punëtorëve të Korporatës Energjetike, duke punuar në të ftohtë dhe në shi. Përmes videos, sindikata përkujton kushtet e punës duke kërkuar kontribut për dinjitetin e punëtorëve. “Mirënjohje dhe respekt për këta punëtorë që edhe në këto kushte të vështira punojnë me përkushtim dhe kontribuojnë për…
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Sindikata e Re e KEK-ut ka publikuar një video të punëtorëve të Korporatës Energjetike, duke punuar në të ftohtë dhe në shi.
Përmes videos, sindikata përkujton kushtet e punës duke kërkuar kontribut për dinjitetin e punëtorëve.
“Mirënjohje dhe respekt për këta punëtorë që edhe në këto kushte të vështira punojnë me përkushtim dhe kontribuojnë për prodhimin e energjisë në vendin tonë.
Por tani shtrohet pyetja: A nuk e meritojnë këta punëtorë ngritjen e pagave dhe pagën e 13-të?” thuhet në postim.
Duke kërkuar që të vlerësohet puna e punëtorëve, sindikata do të protestojë sërish më 19 nëntor, përpara zyrave të KEK-ut.