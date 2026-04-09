Shefi i NATO-s paralajmëron Evropën: Trump dëshiron premtime konkrete
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i ka informuar disa vende evropiane se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dëshiron premtime konkrete në ditët e ardhshme për të ndihmuar në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, thanë të enjten tre diplomatë evropianë për Reuters. Rutte u takua me Trump në Uashington të mërkurën mes tensioneve brenda…
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i ka informuar disa vende evropiane se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dëshiron premtime konkrete në ditët e ardhshme për të ndihmuar në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, thanë të enjten tre diplomatë evropianë për Reuters.
Rutte u takua me Trump në Uashington të mërkurën mes tensioneve brenda aleancës për shkak të luftës në Iran.
“Sekretari i Përgjithshëm është në kontakt me aleatët në lidhje me diskutimet e tij në Uashington”, tha të enjten zëdhënësja e NATO-s, Allison Hart.
“Është e qartë se Shtetet e Bashkuara presin angazhime dhe veprime konkrete për të siguruar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit”, shtoi ajo.
Presidenti amerikan e ka quajtur vazhdimisht NATO-n një “tigër letre” në javët e fundit dhe ka kërcënuar të tërhiqet nga aleanca transatlantike me 32 anëtarë, duke pretenduar se aleatët evropianë po përdorin garancitë amerikane të sigurisë pa e mbështetur mjaftueshëm fushatën amerikano-izraelite në Iran.