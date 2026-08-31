Sejdiu flet për herë të parë pasi u propozua për President: Do të shërbej me devotshmëri siç kam bërë gjithmonë
Kandidati për president të Kosovës, i propozuar nga VV dhe LDK Bekim Sejdiu, ka bërë deklarimin e parë për media. Ai tha se gjatë negociatave mes VV-së dhe LDK-së, emri i tij ka arritur të jetë ai dakordues mes dy partive. “Kjo mua më bën të ndihem i nderuar, besimi që më kanë dhënë përfaqësuesit…
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Kandidati për president të Kosovës, i propozuar nga VV dhe LDK Bekim Sejdiu, ka bërë deklarimin e parë për media.
Ai tha se gjatë negociatave mes VV-së dhe LDK-së, emri i tij ka arritur të jetë ai dakordues mes dy partive.
“Kjo mua më bën të ndihem i nderuar, besimi që më kanë dhënë përfaqësuesit e dy partive. Unë e kam pranuar këtë propozim, ani pse ambicia ime ka qenë gjithmonë në fusha akademike. Duke qenë i vetdijëshëm edhe me barrën edhe përgjegjësinë që e sjell posti i presidentit, por edhe në kontekstin aktual politik, jam në shërbim të Kosovës, qytetarëve dhe shtetit tonë,.. që të shërbej me devotshmëri siç kam bërë gjithmonë”, u shpreh kandidati për president.
Ai ka thënë se motivi i parë i tij dhe kryesor ka qenë që të jetë në shërbim të Kosovës. /Lajmi.net/