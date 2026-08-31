Kush është Bekim Sejdiu, kandidati konsensual për president?
Bekim Sejdiu, emri i dakorduar nga LVV-ja dhe LDK-ja si kandidat konsensual për president të Kosovës, është jurist, diplomat, profesor universitar dhe ish-gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese. Bekim Sejdiu, i lindur në vitin 1974, ka një karrierë të gjatë në drejtësi, diplomaci dhe akademi. Ai ka shërbyer si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës nga prilli…
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Bekim Sejdiu, emri i dakorduar nga LVV-ja dhe LDK-ja si kandidat konsensual për president të Kosovës, është jurist, diplomat, profesor universitar dhe ish-gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese.
Bekim Sejdiu, i lindur në vitin 1974, ka një karrierë të gjatë në drejtësi, diplomaci dhe akademi. Ai ka shërbyer si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës nga prilli i vitit 2015 deri në vitin 2021, kur dha dorëheqje nga kjo pozitë.
Gjatë mandatit në Gjykatën Kushtetuese, Sejdiu ka qenë gjyqtar raportues në disa raste me rëndësi politike, përfshirë edhe vendimin e vitit 2020 që çoi në rrëzimin e Qeverisë së Avdullah Hotit.
Para emërimit në Gjykatën Kushtetuese, Sejdiu ka shërbyer në diplomaci. Ai ka qenë ambasador i Kosovës në Turqi nga viti 2008 deri më 2012, ndërsa më pas ka shërbyer si Konsull i Përgjithshëm i Kosovës në Nju-Jork nga viti 2012 deri më 2014.
Para emërimit si ambasador, Sejdiu ka qenë këshilltar politik në kabinetin e ministrit të parë të Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës.
Ai është gjithashtu profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku ligjëron që nga viti 2002.
Studimet juridike i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, ndërsa ka kryer edhe studime pasuniversitare në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Ka doktoruar në fushën e studimeve ndërkombëtare dhe diplomatike.
Ndërkohë, Kurti dhe Abdixhiku kanë zhvilluar disa takime në kuadër të negociatave për gjetjen e një kandidati konsensual për president.
Takimet kanë qenë të përqendruara fillimisht në harmonizimin e parimeve dhe profilit të kreut të shtetit, ndërsa deri më tani nuk ka pasur një njoftim zyrtar për një marrëveshje përfundimtare.
Edhe takimi i fundit, i mbajtur të shtunën mbrëma në ambientet e Kuvendit të Kosovës, përfundoi pa një njoftim konkret, duke lënë të hapura negociatat për ditët në vijim.
Çështja e zgjedhjes së presidentit është e hapur që nga prilli i vitit 2026, kur përfundoi mandati i ish-presidentes Vjosa Osmani. Që nga ajo kohë, detyrën e ushtrueses së presidentes e mban Albulena Haxhiu.
Për zgjedhjen e presidentit në Kuvend kërkohet prania e të paktën 80 deputetëve në sallë. Në dy rundet e para të votimit, kandidati duhet të marrë dy të tretat e votave të të gjithë deputetëve, përkatësisht 80 vota.
Në rundin e tretë, presidenti zgjidhet me shumicën e votave të të gjithë deputetëve, pra me së paku 61 vota.