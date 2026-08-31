Picula: Pjesëmarrja e zyrtarëve serbë në funeralin e Mlladiqit tregon identifikimin e Beogradit me krimet e tij

Pjesëmarrja e përfaqësuesve të autoriteteve serbe në funeralin e ish-komandantit të Ushtrisë së Republika Srpskas, Ratko Mlladiq, nuk është një çështje e parëndësishme, ka vlerësuar raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Tonino Picula. E siç ka thënë ai, pjesëmarrja e zyrtarëve të Beogradit në funeral do të tregojë shkallën e identifikimit të autoriteteve serbe me…

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31/08/2026 13:42

Pjesëmarrja e përfaqësuesve të autoriteteve serbe në funeralin e ish-komandantit të Ushtrisë së Republika Srpskas, Ratko Mlladiq, nuk është një çështje e parëndësishme, ka vlerësuar raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Tonino Picula.

E siç ka thënë ai, pjesëmarrja e zyrtarëve të Beogradit në funeral do të tregojë shkallën e identifikimit të autoriteteve serbe me krimet për të cilat Mlladiqi është dënuar nga drejtësia ndërkombëtare.

Picula tha se “sulmet toksike” ndaj vendimit të Tribunalit të Hagës konfirmojnë qëndrimin e njohur të regjimit në Beograd, sipas të cilit Mlladiqi paraqitet si një viktimë e pafajshme e sistemit ndërkombëtar të drejtësisë.

Picula theksoi se Bashkimi Evropian duhet të reagojë në mënyrë adekuate ndaj deklaratave të tilla, duke rikujtuar se pasojat e luftërave të viteve ’90 vazhdojnë të jenë të pranishme në rajon.

“Reagimi i BE-së duhet të jetë adekuat, sepse pasojat e agresionit të Serbisë së Madhe kundër Republikës së Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kosovës në vitet 1990 ende nuk janë absorbuar”, ka shkruar ai në X.

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