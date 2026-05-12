“S’e kemi propozuar Nait Hasanin e as të tjerët”, Totaj thotë se në listë nuk janë ata që dyshohen për manipulim me vota

Nait Hasani nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili në zgjedhjet e 28 Dhjetorit ishte në mesin e personave ku dyshohet për manipulim të votave të tij, ka deklaruar se është propozuar për deputet nga dega e PDK-së në Prizren. Por një gjë të tillë e ka demantuar kryetari Shaqir Totaj në një lidhje direkte…

Lajme

12/05/2026 19:27

Nait Hasani nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili në zgjedhjet e 28 Dhjetorit ishte në mesin e personave ku dyshohet për manipulim të votave të tij, ka deklaruar se është propozuar për deputet nga dega e PDK-së në Prizren.

Por një gjë të tillë e ka demantuar kryetari Shaqir Totaj në një lidhje direkte në T7.

Sa i përket çështjes së vjedhjes së votave në Prizren, Totaj tha se.

“Derisa të qartësohet në aspektin ligjor kemi konsideru që PDK dega në Prizren duhet të reflektojë, dhe ata persona në këto zgjedhje të mos jenë pjesë e garës, ndërsa në zgjedhjet tjera kur të qartësohet në aspektin ligjor të rikthehen në detyrat e tyre…”, tha ai.

“Procesi si i tillë ka qënë i komprometuar dhe ne natyrisht që do reflektojmë”, shtoi ai.

Artikuj të ngjashëm

May 12, 2026

Bajrami reagon: Jam numër 12, më vendosën pas atyre që dikur...

May 12, 2026

Këta janë kandidatët e LDK-së për deputetë nga Gjilani

May 12, 2026

Dëme nga erërat e forta, ekipet emergjente me 17 intervenime në...

May 12, 2026

KQZ thotë se emrat e kandidatëve për deputetë do t’i nënshtrohen...

May 12, 2026

Gjermani: 15 vjeçari sulmon me çekiç një kosovar dhe një irakian,...

May 12, 2026

OBSh: Presim më shumë raste të hantavirusit

Lajme të fundit

Bajrami reagon: Jam numër 12, më vendosën pas...

Fero dhe Majk publikojnë bashkëpunimin e parë

Këta janë kandidatët e LDK-së për deputetë nga Gjilani

Alisson bëhet vetë negociator, i kërkon Liverpoolit transferimin...